В Кинешме на складе с текстилем произошел пожар

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в Кинешме Ивановской области на площади 500 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре на складе текстильной продукции в городе Кинешме поступило в 11:35. Площадь пожара составляет 500 кв. метров", - сказали в ведомстве.

В течение получаса пожар был локализован. Пострадавших нет. Огонь тушат 29 человек и 10 единиц техники.

"В 13:50 - ликвидация открытого горения", - сказали в министерстве.

По данным МЧС, склады находятся на территории текстильной фабрики "Красная ветка", в них горит ватин.

"Красная ветка" - одно из старейших текстильных предприятий Ивановской области, основанное еще в 19 веке братьями Федором и Александром Разореновыми. Сегодня это современное предприятие полного цикла: от изготовления пряжи до продажи собственной текстильной продукции.