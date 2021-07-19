Из населенных пунктов Карелии из-за природных пожаров эвакуировали более 600 человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Эвакуация в общей сложности 600 человек проведена из населенных пунктов Карелии из-за действующих вблизи них природных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекается вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что около поселка Найстенъярви действует природный пожар на площади 800 га. Он приблизился на расстоянии до полукилометра, но угрозы домам пока нет.

По данным Минприроды Карелии на 09:00 понедельника, в республике действуют 25 лесных пожаров площадью 4 365 га, локализованы 14 очагов на площади 98 га. Показатели пожарной опасности, а также площади возгораний превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Впервые в истории наблюдений в республике возникла атмосферная засуха.

В целом на территории России в 27 населенных пунктах зафиксировано более 400 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Якутии. Там, кроме наземной группировки, привлечена авиация МЧС, включая два самолета Бе-200, привлеченных к тушению в понедельник.