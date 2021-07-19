Мать годовалого ребенка, которого она оставила в хостеле в Москве, готова забрать дочь

МОСКВА, 19 июля./ТАСС/. Женщина, которая оставила своего ребенка в хостеле в центре Москвы, готова забрать ее обратно. На данный момент ребенок находится в медицинском учреждении, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что днем 18 июля 27-летняя москвичка оставила свою дочь, 2020 года рождения, в хостеле на улице Добролюбова, дом 14 А, после чего отправила смс-сообщение своему супругу о том, что это "его проблема".

"Мужчина сразу же обратился в полицию и сообщил, что у него нет условий для содержания ребенка. В настоящее время девочка находится в детской больнице. 19 июля сотрудники соцзащиты пообщались с матерью ребенка по телефону. Они выяснили, что женщина от девочки не отказывается, готова ее забрать из больницы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что семья не состоит на учете в учреждениях соцзащиты. В настоящее время проводится проверка по факту неисполнения родителями их обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

"Дальнейшее жизнеустройство девочки и вопрос передачи ее матери будет решен после посещения семьи девочки. Родителям предложат социальную и психологическую помощь", - рассказал собеседник агентства.