Защита экс-сенатора Королева заявила, что он не был за рулем в момент ДТП

ЛИПЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Защита экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева заявила в ходе судебного слушания, что в момент ДТП 13 мая за рулем был не он, а его родственник. Об этом ТАСС сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Сам Королев [на заседание] не явился. Адвокат выразил позицию: доверитель вину не признает, утверждает, что за рулем был не он, а его родственник", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что подобное заявление было сделано стороной защиты впервые.

В настоящий момент суд ожидает, когда новый свидетель, родственник Королева, явится на заседание. Он должен подтвердить либо опровергнуть заявление адвоката.

В мае 2020 года в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.