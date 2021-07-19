Пожар произошел в торговом центре в Истре

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожар начался в торговом центре на Московской улице в Истре. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В торговом центре по улице Московской, дом 5б, внутри произошло загорание. Точная площадь пожара устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что горящее здание панельное, Г-образной формы общей площадью 70 кв. м с пристройками 50 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.

В пресс-службе МЧС России ТАСС уточнили, что горят торговые ряды. Информация о пожаре поступила в 14:26. "Силы и средства работают [на месте возгорания]", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным из открытых источников, внутри ТЦ, помимо прочего, находятся магазины сантехники, спецодежды и обуви, керамической плитки, мебели для кухни.