Из-за сильного дождя в Киеве подтопило улицы и станции метро

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Сильный дождь стал причиной подтопления двух станций метро и ряда улиц Киева. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", станция метро "Берестейская" закрыта на вход и выход по техническим причинам - [из-за] попадания воды в кассовый зал станции. Также закрыт на вход и выход вестибюль №1 станции метро "Академгородок", - говорится в сообщении. На месте работают специалисты.

В мэрии также отметили, что из-за сильных осадков возникли проблемы на ряде маршрутов наземного общественного транспорта. Патрульная полиция Киева уже сообщила, что "из-за подтопления движение транспорта перекрыто по проспекту Победы в Киеве", осложнено движение по улице Автозаводской в Оболонском районе столицы. А по улице Борщаговской в Соломенском и Шевченковском районах Киева вода достигает капота легковых автомобилей.

Как заявили в киевской мэрии, в понедельник за 30 минут в столице выпала недельная норма осадков - 18 мм. Работы по ликвидации подтопления также продолжаются на проспекте Палладина, улицах Стеценко, Кирилловской, на площади Героев Бреста. В тоннеле на улице Елены Телиги пять мощных насосов не справились со стихией, отметили в КГГА. К ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной корпорации "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника.

Ранее синоптики прогнозировали грозы, град, порывы ветра до 20 метров в секунду 19 июля в Киеве, Киевской области, а также в западных и северных областях Украины.