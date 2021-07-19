Число жертв наводнения в Бельгии достигло 36

БРЮССЕЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Число жертв сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Бельгии достигло 36, 127 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник министр внутренних дел королевства Аннелис Верлинден.

"Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны. 127 человек числятся пропавшими без вести, 57 - госпитализированы", - сообщила она.

После сильного наводнения в южном регионе Бельгии Валлонии, продолжавшегося с 14 по 16 июля и вызванного ливневыми дождями, в пострадавшей зоне сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, а также восстановление транспортной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения.

Более всего в результате наводнения пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, наибольшие разрушения - в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра. В результате удара стихии разрушены и повреждены сотни жилых домов, серьезно повреждены автомобильные и железные дороги. Общий объем ущерба пока не назван. Правительство Бельгии запросило у Еврокомиссии помощь ЕС для финансирования восстановительных работ.