Мосгорсуд признал законным наложение ряда запретов на адвоката Павлова

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение о наложении ряда запретов на адвоката Ивана Павлова, который защищает советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал решение первой инстанции об избрании меры пресечения Павлову, обвиняемому по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования") в виде запрета определенных действий законным и обоснованным, и оставил жалобу стороны защиты Павлова без удовлетворения", - сказали в суде. При этом суд исключил из описательной части указание на то, что Павлов может скрыться от следствия.

Ранее Басманный суд наложил на Павлова запрет общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться всеми видами связи (включая интернет, телефон и почтовую корреспонденцию), иначе как для общения со следователем, инспектором ФСИН и экстренными службами. Адвокат обжаловал это решение.

В отношении Павлова возбуждено уголовное дело, оно связано с делом Ивана Сафронова. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.

Кроме того, Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт адвокатского объединения "Команда 29", созданного Павловым. В пояснительной записке указывается, что на сайте размещались некие материалы нежелательной организации Společnost Svobody Informace. В организации отрицают какую-либо связь с этой структурой. Однако руководство "Команды 29" приняло решение о роспуске.