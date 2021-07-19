На юге Польши после интенсивных ливней осложнилась паводковая ситуация

ВАРШАВА, 19 июля. /ТАСС/. Интенсивные осадки последних дней привели к ухудшению паводковой ситуации на юге Польши. В результате ливневых дождей в нескольких регионах реки вышли из берегов, сотни дорог, домов и хозяйственных построек оказались подтоплены.

Как заявил в понедельник на брифинге после заседания кризисного штаба премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, правительство поддержит все пострадавшие домохозяйства.

Самая сложная ситуация сложилась в Малопольском и Подкарпатском воеводствах. Там пожарным за последние сутки пришлось выехать по 600 и 270 раз соответственно. Из-за порывистого ветра сорвало несколько десятков крыш с домов, повалило деревья и сорвало линии электропередачи.

О жертвах или серьезно пострадавших не сообщается.

Институт метеорологи и водного хозяйства Польши предупредил, что на юге и востоке республики в понедельник вновь возможны интенсивные осадки с градом и сильным ветром.