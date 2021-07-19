Следствие считает, что ученый Голубкин выдал гостайну одному из партнеров по работе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Следователи считают, что российский ученый Валерий Голубкин выдал государственную тайну одному из партнеров по научной деятельности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В материалах дела не идет речь про то, что Голубкин работал на какую-либо страну и передавал ее спецслужбам секретную информацию. Следователи полагают, что он выдал государственную тайну одному из своих партнеров по научной работе", - сказал он, воздержавшись от прочих комментариев.

Голубкин работает в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Ему предъявили обвинение по ст. 275 ("Госизмена"), вину он не признает, он арестован до 12 сентября.