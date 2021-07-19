Суд продлил арест обвиняемого в коррупции экс-замглавы ФСИН Максименко до конца октября

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко, обвиняемого в двух преступлениях коррупционной направленности: злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия о продлении обвиняемому Максименко меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 октября", - сказала собеседница агентства.

Экс-замглавы ФСИН обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Кроме того, как ранее сообщала ТАСС адвокат обвиняемого Кадрия Хамзина, в отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело - по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Вину он не признает.

Максименко был задержан 26 ноября 2020 года. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на ремонт и строительство объектов ФСИН по ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу". По данным СК, у строительной организации не было кадровых и производственных ресурсов для исполнения госконтрактов. В результате, считает следствие, не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, не была исполнена ФЦП на сумму свыше 2,1 млрд рублей на 2018-2019 годы, а ущерб от действий Максименко превысил 189 млн рублей. Только в рамках одного обвинения ему грозит до 10 лет колонии.