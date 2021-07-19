К борьбе с пожаром у поселка в Карелии, откуда эвакуировали людей, привлекли 277 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Тушением лесного пожара в Суоярвском районе Карелии вблизи поселка и станции Найстенъярви, откуда накануне эвакуировали жителей из-за угрозы перехода огня, занимаются 277 человек, в том числе от МЧС и погрануправления ФСБ России. Угроза для населенного пункта сохраняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Карелии.

"Всего к ликвидации ЧС привлечено 277 человек, 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 176 человек, 27 единиц техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении.

Среди участников ликвидации пожара - 100 человек Невского спасательного центра, они также привезли 13 единиц техники. Площадь горения, по последним данным, достигла 800 га. По информации МЧС, угроза для населенного пункта сохраняется, но на территории поселка и станции сейчас нет очагов горения. На месте пожара работают два вертолета Ми-8, произведено 40 сбросов воды, добавили в пресс-службе.

По итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в республике Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение всем местным властям заняться подготовкой населенных пунктов к возможной угрозе пожаров. Городским и районным администрациям необходимо скосить траву, убрать мусор с окраин поселков, расчистить проезды для спецтехники, сформировать отряды добровольцев.

Ранее сообщалось, что в Карелии сложилась сложная лесопожарная обстановка: по состоянию на утро понедельника общая площадь пожаров достигала 4 365 га. В республику начали прибывать силы из соседних регионов: первая группа из восьми десантников-пожарников из Архангельской области уже отправлена на помощь в ликвидации пожара в Пряжинском районе. Всего в Карелии будут работать 23 человека из Архангельской области. Ожидается прибытие пожарных из Мурманской области, они будут направлены в Сегежский район, а также из Вологодской области.