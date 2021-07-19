Троих экс-сотрудников ГИБДД в Астраханской области подозревают в служебных подлогах

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Трое бывших сотрудников ГИБДД в Астраханской области подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебных подлогах при проведении экзаменов по сдаче на водительские права. Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников ГИБДД, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог"", - сообщается в релизе. Данный факт выявлен сотрудниками собственной безопасности УМВД по области.

По версии следствия, трое сотрудников ГИБДД ОМВД России по Приволжскому району Астраханской области, находясь на рабочем месте в помещении регистрационно-экзаменационного отдела, с 7 по 21 апреля 2021 года изготовили и выдали двум местным жителям экзаменационные листы о положительной сдаче теоретического и практического экзаменов, которые послужили основанием для выдачи водительских удостоверений категорий "В" и "С". При этом данные граждане экзамены по теории фактически не сдавали, а на сдаче практической части и вовсе отсутствовали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.