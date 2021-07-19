Чиновники мэрии Новотроицка получили тюремные сроки за взятки

ОРЕНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Новотроицкий городской суд огласил в понедельник приговор по делу о взятках в особо крупном размере, назначив двум чиновникам местной администрации девять лет и восемь лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новотроицкого городского суда.

"Назначили наказание в виде лишения свободы Липатову девять лет в исправительной колонии строгого режима, плюс дополнительное наказание в виде штрафа в размере 25 млн рублей и также дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности на 10 лет. Сластенину назначено восемь лет три месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, плюс штраф в размере 21 млн рублей и запрет занимать определенные должности на срок семь лет", - сказала собеседница агентства.

По информации суда, гособвинение ранее запросило назначить подсудимым реальные сроки лишения свободы - 13 и 12 лет. Согласно приговору, Липатов и Сластенин признаны судом виновными в получении денежных средств в виде взяток в особо крупном размере от представителей фирм, являющихся исполнителями ряда муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий и ремонту автомобильных дорог. Взамен они оказывали общее покровительство деятельности данных фирм. Общая сумма полученных взяток составила 5,4 млн рублей, уточняется в сообщении на сайте суда.

"Уголовное дело рассмотрено в общем порядке уголовного судопроизводства. Подсудимые вину в совершении преступлений не признали", - говорится в сообщении.

Возбужденное в ноябре 2019 года уголовное дело о получении взяток, фигурантами которого стали первый заместитель главы администрации Новотроицка Артем Липатов и председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству города Андрей Сластенин, связано с реализацией в Новотроицке национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Взятки чиновники получали от предпринимателей за общее покровительство при реализации муниципальных контрактов.

Суд 7 ноября 2019 года принял решение о заключении под стражу Липатова и Сластенина, затем они были переведены под домашний арест. Чиновники обвинялись в получении взятки в особо крупном размере от представителя фирмы, являющейся исполнителем ряда муниципальных контрактов. Взамен муниципальные служащие должны были оказывать предпринимателю общее покровительство. Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ.