Дело возбуждено о служебном подлоге при реконструкции дома культуры в Саратовской области

ТАСС, 19 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении директора муниципального учреждения Краснокутского района Саратовской области по подозрению в служебном подлоге при реконструкции дома культуры. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Новоузенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту служебного подлога в документации о проведении реконструкции социального учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, директор муниципального учреждения Краснокутского района Саратовской области 25 марта 2019 года заключила контракт с обществом с ограниченной ответственностью на реконструкцию дома культуры. Цена контракта, изначально составлявшая 42,6 млн рублей, позже была увеличена до 46,9 млн рублей. 1 декабря 2019 года директор муниципального учреждения подписала акт о приеме законченного строительства, зная о том, что подрядчик не выполнил весь объем работ и не поставил все оборудование на сумму не менее 1,6 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательной базы.