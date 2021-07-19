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В селе под Иркутском ввели режим ЧС из-за подтопления грунтовыми водами

Речь идет о территории Баклашинского сельского поселения

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в селе Баклаши Иркутской области, где 49 приусадебных участков подтопило грунтовыми водами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шелеховского района.

"Сегодня мэром Шелеховского района Максимом Модиным принято решение о введении режима ЧС на территории Баклашинского сельского поселения. Причиной послужило подтопление приусадебных участков грунтовыми водами", - говорится в сообщении.

В воде находятся 49 участков, причем на десяти из них ситуация критическая, так как вода подошла близко к домам. Спецтехникой, предоставленной МЧС, воду откачивают. На этой неделе администрации приобретет собственную насосную станцию для откачки. Кроме того, после консультаций с гидрологами местные власти заключили соглашение на оперативную разработку технического решения по отводу воды.

Село Баклаши расположено в 22 км от Иркутска. В населенном пункте проживают порядка 4 тыс. человек.

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