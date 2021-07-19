Полиция потребует арестовать девушку, сбившую детей на переходе в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Полиция ужесточила обвинение девушке, сбившей на автомобиле троих детей на пешеходном переходе в Москве, и требует заключить ее под стражу. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры следствием ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантке уголовного дела о смертельном ДТП в Солнцево предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС пояснили, что "действия обвиняемой переквалифицированы на ч. 5 ст. 264 УК РФ в связи со смертью двух пострадавших детей".

Накануне прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить девушке, сбившей детей, обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и потребовать в суде избрать ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По части 5 ст. 264 УК РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы. В настоящее время девушке предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи, по ней грозит до пяти лет лишения свободы.