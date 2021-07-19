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Суд лишил экс-сенатора Королева водительских прав на год

Суд признал его виновным в оставлении места ДТП, которое произошло в мае 2020 года

ЛИПЕЦК, 19 июля. /ТАСС/. Суд Липецка лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева водительских прав на один год. Об этом ТАСС сообщила представитель Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Суд признал Королева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП") и лишил его права управления транспортным средством сроком на один год", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что в понедельник в ходе заседания вину за аварию взял на себя брат экс-сенатора - 73-летний Сергей Королев. При этом сам Олег Королев на заседание не явился. "Брат Королева не смог назвать марки машин ни своей, ни второго участника ДТП, а также место самого дорожно-транспортного происшествия. Не назвал даже цвета машины, с которой допустил столкновение, поэтому судья не поверила, что в тот день за рулем был именно он", - сообщила Дружинина.

В мае 2020 года в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.

Теги
Королев, Олег ПетровичРоссияЛипецкая область
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