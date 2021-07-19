Новгородский суд арестовал мошенника, пообещавшего чиновнице пост министра финансов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Мошенник, пообещавший чиновнице должность министра финансов Новгородской области, арестован по ходатайству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Представителем прокуратуры Новгородской области поддержано ходатайство следственного органа перед судом об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Установлено, что в мае 2021 года подозреваемая на личный телефонный номер получила звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее кандидатуру утвердили на должность министра финансов Новгородской области, но для ускорения процесса назначения на должность ей необходимо заплатить 700 тыс. рублей. За это назначение женщина перевела неустановленному лицу деньги в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее следственным органом было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней бывшей сотрудницы министерства финансов Новгородской области. Она подозревалась в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). При этом в мае 2021 года следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана под предлогом утверждения ее кандидатуры на должность завладело денежными средствами бывшей чиновницы регионального министерства финансов.

В ходе расследования уголовного дела личность подозреваемого была установлена. Он признал вину, дал явку с повинной. Прокурор настаивал на аресте подозреваемого, учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также указав, что задержанный может скрыться от следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку официально не трудоустроен, легального источника дохода не имеет. Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.