В МЧС назвали причину пожара в деревне Перелучи в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /ТАСС/. Причиной пожара в деревне Перелучи Боровичского района Новгородской области, в результате которого сгорели 20 домов и церковь, стало замыкание на линии электропередачи. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

Днем 19 мая в деревне Перелучи сгорела церковь и полностью уничтожены огнем 20 домов, из которых шесть были жилыми. "Причиной возгорания стало замыкание на линии электропередачи. От него и загорелась первая постройка", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, изначально спасатели рассматривали две версии: поджог и возгорание от случайно брошенного непотушенного предмета. Окончательную причину крупного пожара в Новгородской области предстояло установить экспертам. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 1 тыс. кв. метров.

На месте пожара работал самолет-амфибия со специалистами Минприроды региона, тушение пожара осложнялось штормовым ветром.