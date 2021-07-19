Следователи возбудили дело из-за развратных действий в отношении девятилетней девочки

ТАСС, 19 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий в отношении 9-летней девочки на пляже реки Уводь в Иванове. В настоящий момент личность мужчины устанавливается, сообщает СК.

Ранее в интернете появилось видео, сделанное матерью пострадавшей девочки. На нем женщина снимает двух пьяных мужчин, один из которых, предположительно, трогал ее малолетнюю дочь во время купания в реке, а второй при этом представляется полковником Следственного комитета.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 9-летней девочки (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Следственное управление разъясняет, что мужчина на видео, представившийся полковником Следственного комитета России, на самом деле сотрудником следственного управления СК России по Ивановской области не является и никогда им не был", - сказано в сообщении.

По версии следствия, на пляже реки Уводь один из мужчин, будучи пьяным, подплыл к 9-летней девочке и совершил в отношении нее развратные действия. Мать ребенка, находившаяся на берегу реки, услышав крик девочки, потребовала, чтобы мужчина отпустил ее малолетнюю дочь. После этого он в компании своего приятеля подошел к матери ребенка для выяснения отношений. Женщина сняла происходящее на мобильный телефон, после чего выложила видеозапись в интернет.

В настоящее время личность мужчины, совершившего преступление, устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.