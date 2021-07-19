Участок федеральной трассы "Кола" в Карелии перекроют из-за лесного пожара

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-21 "Кола" на участке в Сегежском районе Карелии закроют для движения автомобилей из-за выхода лесного пожара в полосу отвода. Об этом в понедельник сообщили на официальном сайте ФКУ Упрдор "Кола"

"С 17:10 19 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке Р-21 "Кола км 652+000 - 653+000", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на участке организовано реверсивное движение в сопровождении машин ГИБДД.

В Карелии сложилась сложная пожароопасная обстановка. На 09:00 19 июля в республике действовали 25 лесных пожаров площадью 4 365 га, на помощь в борьбе с огнем в регион направлены силы из соседних субъектов. В Сегежском районе леса горят Волдозерском лесничестве (600 га) и Попов-Порожского лесничестве (70 га).

Ранее, в воскресенье, участок трассы на границе Сегежского и Медвежьегорского районов уже закрывали для проезда машин из-за плохой видимости. Очаг находился на станции Быстряги, огонь вплотную подошел к дороге. Ночью было организовано реверсивное движение для машин в сопровождении ДПС. К 02:00 понедельника трассу снова открыли для проезда транспорта.