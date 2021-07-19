Обвиняемый в вымогательстве кузбасский бизнесмен Щукин умер, находясь под домашним арестом

КЕМЕРОВО, 19 июля. /ТАСС/. Известный бизнесмен Александр Щукин, вместе с бывшими чиновниками и правоохранителями обвиняемый по делу о вымогательстве акций крупной кузбасской угольной шахты "Разрез Инской", умер в возрасте 70 лет, находясь под домашним арестом. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Щукин умер. Он находился под домашним арестом как обвиняемый по делу о вымогательстве акций шахты "Разрез Инской", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что причина смерти в настоящий момент не называется. Однако, предполагается, что у Щукина был диагностирован коронавирус. Другой источник ТАСС сообщил, что ранее Щукин был госпитализирован с коронавирусом и проходил лечение в стационаре.

Бизнесмен проходил в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве акций крупного кузбасского угольного разреза "Инской" в 2016 году. Обвинения были предъявлены в 2018 году отстраненным заместителям губернатора Кемеровской области Алексею Иванову и Александру Данильченко, экс-руководителю следственного управления СК России по Кузбассу Сергею Калинкину, его бывшим подчиненным Сергею Крюкову и Артемию Шевелеву, экс-чиновнице областной администрации Елене Троицкой, Щукину и его доверенному лицу Геннадию Вернигору. Бывшим сотрудникам СК инкриминируется также превышение должностных полномочий, а Калинкину - еще и получение от Щукина взятки в виде двух автомобилей BMW.

Щукин единственный из восьми фигурантов частично признал вину. По словам его защитника, Щукин признал вину не в вымогательстве, а в том, что стал невольной причиной сложившейся ситуации.