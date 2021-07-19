В ДТП в Севастополе погибли пять человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. "Камаз" столкнулся с легковым автомобилем в пригороде Севастополя, в результате погибли пятеро, в том числе двое детей, сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения.

"ДТП на трассе Ялта - Севастополь в районе горы Гасфорта. "Камаз" столкнулся с "Москвичом". В "Камазе" был только водитель, в "Москвиче" находились супруги и двое их детей - подростки. Погибли все", - сказали в департаменте.

В департаменте уточнили, что на место ДТП выезжали сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть.

Как уточнили ТАСС в городских управлениях МВД и ГИБДД, на месте работают сотрудники ведомств.

В региональном управлении МВД уточнили, что в результате инцидента также имеются пострадавшие.

"Сегодня примерно в 17:55 на автодороге Ялта - Севастополь произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700, затем грузовик совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. В результате ДТП пять человек погибли, еще трое получили ранения, госпитализированы", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что после столкновения с легковыми автомобилями грузовик наехал на ограждение и вылетел с дороги.

Как уточнили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, в больницу доставлены две женщины и ребенок. Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю, прокуратура Севастополя и городское УМВД организовали проверки, сообщили в пресс-службах ведомств.