Суд арестовал девушку, сбившую в Москве троих детей, двое из которых умерли

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей 18-летней москвичке Валерии Башкировой, которая на улице Авиаторов сбила трех детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - сказали в прокуратуре.

Изменить меру пресечения Башкировой потребовала прокуратура. Девушке предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Ранее девушке было предъявлено обвинение по части 3 этой же статьи.

Днем 16 июля на улице Авиаторов 18-летняя водитель автомобиля Mazda Валерия Башкирова сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы. Пятилетний мальчик умер через несколько часов. Трехлетний ребенок умер в субботу вечером. У девятимесячного ребенка - сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. В субботу суд заключил девушку-водителя под домашний арест до 15 сентября. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.