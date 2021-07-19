В Вологодской области действуют 14 лесных пожаров на площади 500 га

ВОЛОГДА, 19 июля. /ТАСС/. Четырнадцать лесных пожаров общей площадью около 500 гектаров действуют в Вологодской области. Сложнее всего ситуация в Верховажском районе, где зафиксировано сразу три крупных очага, а также в Вожегодском районе, где за день площадь пожара увеличилась вдвое из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

Ранее в понедельник режим ЧС был введен в пяти районах области - Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском и Никольском. "Всего на территории области выявлено 14 лесных пожаров общей площадью около 500 га. Сложнее обстановка в Верховажском районе, где горят сразу три очага, а также в Вожегодском районе, где за день площадь пожара увеличилась почти в два раза из-за сильного ветра. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта расстояние около 15 км, но в качестве превентивных мер сотрудники МЧС выставили караул", - сообщили в пресс-службе.

По информации заместителя начальника ГУ МЧС Владимира Закутаева, на 21:00 мск в Верховажском районе остаются непотушенными три лесных пожара общей площадью чуть более 250 га. Для тушения привлечено более 100 человек и более 30 единиц техники. Из Вологды в Верховажье направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС в количестве 25 человек личного состава, в их распоряжении - четыре единицы техники и беспилотный летательный аппарат. На территории района в понедельник прошел обильный дождь, что несколько улучшило ситуацию с лесными пожарами.