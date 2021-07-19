СК возбудил уголовное дело после ДТП в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими, которое произошло на автодороге Ялта - Севастополь. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, в результате которого погибли пять человек, среди которых несовершеннолетний (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия в настоящее время работает группа следователей и следователей-криминалистов во главе с и. о. руководителя главного следственного управления Василием Цаплиным, отметили в пресс-службе. "Проводится осмотр места происшествия, личности погибших установлены. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествовавших", - добавил представитель СК.