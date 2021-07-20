Специалисты ликвидируют в регионах России лесные пожары на площади 836 064 га

ТАСС, 20 июля. Специалисты за сутки потушили в регионах России 109 лесных пожаров на площади 18 550 га, продолжается ликвидация пожаров на площади 836 064 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 июля в России лесопожарными силами ликвидировано 109 лесных пожаров на площади 18 550 га. На 00:00 мск 20 июля на территории Российской Федерации действовало 307 лесных пожаров на площади 836 064 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 115 пожаров на землях лесного фонда на площади 679 559 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.

В Иркутской области действует 38 пожаров на площади 36 916 га, на Камчатке - пожар площадью 32 971 га, на Чукотке - 15 пожаров на площади 31 668 га, в Карелии - 38 пожаров на землях лесного фонда на площади 5 993 га и пожар площадью два га в нацпарке "Водлозерский". В Магаданской области зафиксировали шесть пожаров площадью 5 041 га, в Республике Коми - девять пожаров на площади 4 121 га, в Красноярском крае - 10 пожаров площадью 3 675 га, в Приморье - два пожара на землях лесного фонда на площади 3 001 га и два пожара площадью 200 га в заповеднике "Сихотэ-Алинский", в Ханты-Мансийском автономном округе - 12 пожаров на площади 2 990 га, в Хабаровском крае - три пожара на землях лесного фонда на площади 2 904 га и пожар площадью 56 га в заповеднике "Джугджурский". Также пожары зафиксировали в других регионах России.

На тушение задействовали 6 469 человек, 1 039 единиц техники, 31 воздушное судно, еще 57 воздушных судов задействовали в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех регионах России, режим ЧС ввели в восьми регионах, особый противопожарный режим действует в 60 регионах.