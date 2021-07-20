Пять землетрясений магнитудой до 3,9 произошли рядом с Курильскими островами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 3,9. Об этом во вторник сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"За сутки зарегистрировано пять землетрясений магнитудой от 2,2 до 3,9. Все они произошли рядом с южной группой Курильских островов", - сказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местные жители не ощущали. Угрозу цунами не объявляли.