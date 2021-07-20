В воздухе Якутска выявили превышение нормы химических веществ до двух раз

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг, который проводится в Якутске в период лесных пожаров, утром 20 июля выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в 1,33-2 раза. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 20 июля проведено исследование 16 проб воздуха по показателям - оксид углерода, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5, РМ10, диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, сажа (углерод)", - говорится в сообщении.

Превышение ПДК химических веществ установили по показателям: взвешенные частицы РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) - до 2 ПДК, взвешенные частицы РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - до 1,33 ПДК, диоксид азота - 1,94 ПДК.

18 июля из-за сильной задымленности в связи с действующими природными пожарами в соседнем Горном районе задержали авиарейсы, приостановили паромное сообщение на реке Лене. Утром 19 июля также частично задержали вылеты и прилеты. 19 июля в Якутске выявили превышение ПДК загрязняющих веществ до трех раз.

Ранее в оперштабе сообщили, что улучшение обстановки в городе может наступить с приходом циклона, который должен подойти к Якутску 21-22 июля.

По данным Минэкологии Якутии, идут работы по тушению 92 лесных пожаров на территории 16 районов, из них локализовали пять. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.