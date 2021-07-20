В Бодайбинском районе Приангарья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в городе Бодайбо и Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Бодайбо и районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Это связано с ухудшением лесопожарной обстановки. Сейчас в Бодайбинском районе действуют пять крупных лесных пожаров, зарегистрированных с 14 по 18 июля", - говорится в сообщении.

По данным администрации Бодайбо и района, один пожар находится в 13,4 км от села Большой Патом и потенциально опасен для населенного пункта. В муниципалитетах есть задымленность, но без запаха гари. Жалоб от населения по поводу дыма не поступало.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области 20 июля сообщила, что всего в зоне задымления из-за лесных пожаров, действующих в Приангарье, а также в Республике Саха (Якутия) находятся девять населенных пунктов трех районов региона. По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировали.

В Иркутской области 20 июля площадь лесных пожаров составляет почти 37 тыс. га. С 5 июля режим ЧС также действует в Катангском районе. В тушении возгораний задействовали более 400 пожарных-десантников, свыше 200 работников лесопожарных станций, 65 мобилизованных граждан, 69 единиц наземной техники. Мониторинг обстановки проводится с помощью авиации. Переброской наземных сил и средств занимался вертолет Ми-8.