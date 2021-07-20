Дачи и дороги освобождаются от воды у Хабаровска и в ближайших к городу поселениях

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска снижается, вода уходит с подтопленных ранее дач и дорог у города и в расположенных рядом с ним поселениях. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"В ближайшие двое суток прогнозируется дополнительный спад на 10-15 см. Так, за прошедшие сутки Амур опустился на 11 см и достиг отметки 365 см. Это привело к освобождению от воздействия воды еще 37 дачных участков на островах Большой Уссурийский и Дачный. Всего же на левобережье краевого центра остаются в зоне паводка 55 земельных наделов", - говорится в сообщении. На прошлой неделе на островных территориях города в зоне паводка было около 500 дач.

Также стали освобождаться от воды территории Хабаровского района. Без изменений обстановка в Комсомольском, Нанайском и Солнечном районе, где в шести населенных пунктах подтопило шесть участков внутрипоселковых дорог.

По информации Дальневосточного гидрометцентра, амурский паводок смещается ниже по течению реки к Комсомольску-на-Амуре. Здесь пиковые значения гребня паводка ожидаются 21-22 июля с отметками 480-500 см при неблагоприятном для города уровне в 450 см. За прошедшие сутки он вырос на три сантиметра и достиг отметки 469 см. Подтоплений не зафиксировали.

Гидрологическая обстановка осложнена и на других реках региона. Так, спасатели дежурят в селе Кукан, где в связи с прогнозируемыми ливнями ожидается подъем воды в реке Урми. Спасатели продолжают работать также в Верхнебуреинском районе, где паводком на горных реках подтопило дома и дороги в двух поселениях, разрушило мосты, оставив без сообщения два населенных пункта. Уровни воды в реках быстро падают, вода уже покинула дома. На месте проводят дезинфекцию, отсыпку дорог, дома просушивают. В пункте временного размещения пока остаются 25 человек, из них двое детей.