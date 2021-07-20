Двоих жителей Забайкалья и Чечни приговорили к условному сроку за сбыт рогов сайгака

ЧИТА, 20 июля. /ТАСС/. Забайкальский районный суд Забайкальского края и Октябрьский районный суд города Грозного Чеченской Республики приговорили двоих местных жителей к 1,5 года лишения свободы условно за организацию канала по поставке в Китай рогов сайгака. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УФСБ по Забайкалью.

"Жителем Забайкальского края Бутиным Е. А. и жителем Чеченской Республики Муцалхановым А. Ж. был организован канал поставок на территорию региона дериватов диких животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами РФ, для последующей реализации третьим лицам в целях контрабанды в КНР. Фигуранты признаны виновными, назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, обоих мужчин задержали с поличным при поставке 105 рогов сайгака общим весом 20 кг. Дело возбудили по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ".

Cайгак - один из немногих сохранившихся видов млекопитающих (наряду с овцебыком и северным оленем), который является представителем так называемой мамонтовой фауны. До 2014 года численность сайгаков в России стабильно снижалась. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), если в 1950 году в России было порядка 800 тыс. особей, то к 2015 году их осталось около 5. тыс. Главным фактором, приведшим к катастрофическому снижению численности, стало избирательное браконьерство в отношении самцов.

Сейчас популяция сайгаков в России немного выросла и составляет около 6 тыс. особей.