Три уголовных дела возбудили в отношении экс-главы комитета по рекламе в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Следственные органы по Новосибирской области возбудили еще три уголовных дела о получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в отношении бывшего главы комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни, сообщает СУ СК по региону.

26 сентября 2020 года Лобыню арестовали по обвинению в получении взятки в крупном размере. Подконтрольная ему организация получила 200 тыс. рублей за получение разрешения на размещение объектов наружной рекламы, которые не соответствуют установленным властями нормативам.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено три уголовных дела в отношении председателя комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере", ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки за незаконные действия", - говорится в сообщении.

Так, согласно одному из дел, чиновник в период с апреля по ноябрь 2019 года отказал индивидуальному предпринимателю в выдаче разрешения на размещение рекламной конструкции, чем нарушил его права. Согласно другому делу, в период марта по сентябрь 2020 года представитель ИП перечислил на счет подконтрольных председателю комитета организаций 72 тыс. рублей для получения разрешения на размещение рекламы на объектах инфраструктуры Новосибирска. По третьему делу, подконтрольная фирма чиновника получила 20 тыс. рублей за разрешение на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих нормам.

Дмитрий Лобыня - член новосибирского отделения КПРФ, был назначен на должность главы комитета по рекламе мэрии Новосибирска в мае 2017 года. Имеет два высших образования, полученных в Дальневосточном государственном университете во Владивостоке. В 2020 году чиновник участвовал в выборах депутатов в городской совет Новосибирска, однако не набрал необходимого количества голосов.