Пожар за 10 дней охватил 32 тыс. га Корякского заповедника на Камчатке

ТАСС, 20 июля. Действовавший на протяжении 10 дней природный пожар в границах Корякского заповедника на Камчатке нанес значительный ущерб территории, выгорело 32 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника (Корякский заповедник находится под его управлением).

"В Корякском заповеднике ликвидировали крупный природный пожар. Огнем было охвачено более 32 тыс. гектаров. Его причина не установлена, одна из основных версий - сухие грозы. Пожар возник в северной части Парапольского дола - одного из трех участков Корякского заповедника. Он расположен в Пенжинском районе Камчатского края и занимает площадь 176,4 тыс. гектаров. Конечно, это значительный ущерб для экосистемы берингийской тундры. Трупов птиц и зверей не отмечено, на кладки не повлияло, поскольку птенцы вылупились ранее", - сказали в пресс-службе.

Парапольский дол - это водно-болотное угодье международного значения, которое охраняется Рамсарской конвенцией и является крупнейшим местом обитания водоплавающих и околоводных птиц на северо-востоке Азии. В пресс-службе добавили, что время восстановления для таких территорий после пожара не известно, будет изучаться. "Точную сумму причиненного ущерба территории заповедника еще предстоит определить. Но на сегодняшний день можно сказать, что пожар проходил только по растительности, плодородный слой почвы, в данном случае торфа, в следствие пожара не пострадал. <...> Кроноцкий заповедник не вел статистику пройденных пожаров на территории Корякского заповедника, категория земель, на которой располагается заповедник, относится к землям лесного фонда, сейчас мы на стадии перевода земель в категорию особо охраняемых природных территорий", - уточнили в пресс-службе.

С огнем боролись специалисты Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов, прибывшие по приглашению Агентства лесного хозяйства Камчатского края, сотрудники особо охраняемой природной территории и экипаж вертолета Ми-8. В первые дни борьбу с пожаром осложняла солнечная ветреная погода. "Огонь очень быстро распространялся по ягодникам, кедровому стланику, вспыхивали даже осоки и злаки на болотцах. Поэтому иногда целый день тяжелейшей работы в тундре, когда приходилось идти со снаряжением, цепляясь ногами за корни кустарников, был перечеркнут из-за новых возгораний. Кроме этого нам досаждали комары и слепни, от которых было некогда отбиваться. С приходом циклона и туманов стало значительно легче", - приводятся в распространенном релизе слова участкового государственного инспектора Кроноцкого заповедника Николая Соловьева.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что это первый пожар на территории Корякского заповедника с 2015 года, когда территория поступила под управление Кроноцкого государственного заповедника.