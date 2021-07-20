Площадь лесных пожаров в Югре снизилась за сутки в полтора раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июля. /ТАСС/. Более 10 лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом во вторник сообщается на сайте окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

Утром в понедельник в Югре действовало 10 лесных пожаров общей площадью 4 685,6 га. Из них локализованы были пять на площади 4 480 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 20 июля на территории автономного округа действуют 12 лесных пожаров на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Советского и Урайского лесничеств, из них локализовано четыре лесных пожара на территории Березовского, Кондинского и Урайского лесничеств", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Авиалесоохране Югры, площадь пожаров за сутки снизилась до 3,1 тыс. га. "Общая площадь действующих лесных пожаров - 3 111 га", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрированы 239 природных пожаров на общей площади 13 193,76 га. Их причинами стали человеческий фактор и грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.