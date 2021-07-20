В Бурятии подтопило прибрежные районы из-за повышения уровня воды в Байкале

УЛАН-УДЭ, 20 июля. /ТАСС/. Баргузинский и Кабанский районы Бурятии частично подтоплены из-за повышения уровня воды в озере Байкал. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"Обильные осадки и повышение уровня воды в озере Байкал привели к подтоплению автодорог и инфраструктуры в Кабанском и Баргузинском районах, выходу грунтовых вод в подвалах местных жителей, также есть угроза нарушению экосистем Забайкальского национального парка и Байкальского биосферного заповедника", - сообщили в пресс-службе.

В Кабанском районе уровень воды в Байкале за последний месяц повысился на 40 см, вода ежедневно прибывает примерно на 3 см. К осени этого года, по словам главы местной администрации Алексея Сокольникова, может быть подтоплено 20 из 62 населенных пунктов. "В этом году был размыв федеральной трассы, не говоря уже о местных дорогах и береговой линии", - приводит пресс-служба его слова. В районом центре, селе Кабанск, в подвалах и погребах у местных жителей выступили грунтовые воды, а уровень воды в реке Исток, которая протекает через село, вплотную приблизился к жилым домам.

В Баргузинском районе из-за повышения уровня воды возникла угроза подтопления прибрежных улиц в селе Максимиха и в поселке Усть-Баргузин. "Проблема начала проявляться еще в прошлом году, когда осенние шторма разрушили в Максимихе берегоукрепление - габионы. В связи с чем произошло обрушение берега и сегодня под угрозой подтопления жилые дома и турбазы на передней линии", - приводит пресс-служба слова главы местной администрации Михаила Мишурина. Есть опасения районных властей также за состояние дорог, связывающих села с райцентром.

Сложная гидрологическая обстановка наблюдается в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике, на юге Байкала: там, по словам сотрудников особо охраняемой природной территории, дальнейшее повышение уровня воды приведет к затоплению территории обитания разных видов животных в прибрежной зоне озера. На восточном берегу Байкала, в Забайкальском нацпарке, также с тревогой наблюдают за повышением уровня воды. Многоводие может привести к тому, что полуостров Святой нос станет островом. В прошлом году подъем воды сильно повлиял и на инфраструктуру Чивыркуйского перешейка, произошел размыв береговой полосы, где обитают краснокнижные животные и растут эндемичные растения.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в последние годы на территории Бурятии, которая расположена в водосборном бассейне Байкала, после засушливого наступил полноводный период - повышается уровень рек, впадающих в Байкал, наблюдаются обильные осадки. Региональные власти начали подготовку к возможным ЧС, связанным с наводнением.