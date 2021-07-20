В Тюмени возбудили уголовное дело после ДТП со сгоревшей "Газелью"

ТЮМЕНЬ, 20 июля /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Тюмени в связи с ДТП с участием автобуса и "Газели", которая после аварии загорелась. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой Тюменской области.

"20 июля 2021 года в отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц"). Расследование находится на контроле прокурора области", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что по данному факту прокуратурой будет проведена проверка.

ДТП произошло 19 июля вечером. Водитель "Газели", по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автобус ЛИАЗ, который был без пассажиров. В результате ДТП погибли два пассажира "Газели", три пострадало, включая пятилетнюю девочку. После аварии "Газель" сгорела.