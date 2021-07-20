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Лесные пожары в России

Площадь пожаров в Карелии приблизилась к 6 тыс. га

Два очага возгорания действуют около населенных пунктов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров в Карелии составляет почти 6 тыс. га, два очага возгорания действуют в пяти километрах от населенных пунктов на общей площади 2,2 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

"По данным на утро 20 июля всего в Карелии зафиксировано 39 очагов природных пожаров на общей площади более 5,9 тыс. га, при этом в пятикилометровой зоне в Суоярвском и Сегежском районах продолжают действовать два природных пожара, площадь которых составляет 2,2 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Карелии действует режим повышенной готовности. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения. К борьбе с лесными пожарами в республике также привлекли силы Архангельской и Мурманской областей. Из населенных пунктов в связи с угрозой возгорания эвакуировали 600 человек.

 

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РоссияЛесные пожары в РоссииКарелия
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