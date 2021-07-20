Дожди на севере Приморья не позволили лесным пожарам увеличить площадь

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Прошедшие в Тернейском районе на севере Приморского края дожди улучшили обстановку с лесными пожарами и не позволили увеличить площадь горения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Приморского края. При этом два лесных пожара в Сихотэ-Алинском заповеднике также продолжают действовать.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в Тернейском районе Приморья, по данным федеральной Авиалесоохраны, составила на утро вторника 3 тыс. га. Такая же площадь горела и накануне.

"Местами в Тернейском районе прошли дожди, поэтому ситуация немного улучшилась, в том смысле, что огонь почти не распространяется на новые территории. Сотрудники лесопожарных подразделений за это время смогли потушить особо опасные участки, и ситуация постепенно улучшается. Вечером там снова ожидаются осадки", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, летние пожары, в отличие от весенних, идут по верхним кронам сухих от жары деревьев, и они гораздо сильнее передаются при ветре. Как рассказала ТАСС директор Сихотэ-Алинского государственного заповедника Светлана Сутырина, где также действуют два лесных пожара, здесь дождей пока не было. Огонь бушует в труднодоступном районе, поэтому ежедневно к возгораниям направляются дополнительные силы на вертолете Ми-8. Сейчас в этих местах стоит жара до плюс 40 градусов и сильный ветер.

В понедельник Приморский гидрометцентр распространил предупреждение о высоком классе пожароопасности леса, который установился в трех районах региона. По словам главы "Примгидромета" Бориса Кубая, тихоокеанский антициклон сейчас блокирует передвижение к Приморью циклонов и атмосферных фронтов как с запада на восток, так и с юга на север, поэтому все значительные дожди пока обходят край стороной. На текущей неделе духота и жара в Приморском крае сохранятся.