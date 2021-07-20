СМИ: число пострадавших при наезде машины на террасы в Марбелье возросло до 11

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда в понедельник автомобиля на террасы кафе в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия) возросло до 11. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, один человек находится в тяжелом состоянии.

В понедельник примерно в 15:15 по местному времени (16:15 мск) легковой автомобиль врезался в террасы нескольких баров в курортном городе Марбелья. Водитель машины был задержан, им оказался 30-летний подданный Испании. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. По предварительным данным, мужчина мог потерять контроль над транспортным средством.

Ранее местные СМИ сообщили, что водитель машины находился в ней вместе со своими родителями. Анализ на наличие в его крови алкоголя или наркотических веществ показал отрицательный результат.