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СМИ: число пострадавших при наезде машины на террасы в Марбелье возросло до 11

Один человек находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство EFE

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда в понедельник автомобиля на террасы кафе в испанской Марбелье (автономное сообщество Андалусия) возросло до 11. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, один человек находится в тяжелом состоянии.

В понедельник примерно в 15:15 по местному времени (16:15 мск) легковой автомобиль врезался в террасы нескольких баров в курортном городе Марбелья. Водитель машины был задержан, им оказался 30-летний подданный Испании. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. По предварительным данным, мужчина мог потерять контроль над транспортным средством.

Ранее местные СМИ сообщили, что водитель машины находился в ней вместе со своими родителями. Анализ на наличие в его крови алкоголя или наркотических веществ показал отрицательный результат.

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