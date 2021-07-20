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Пострадавшие от паводка жители Приамурья получат скидку на оплату электроэнергии

Скидка составит 30% стоимости за июль и август

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Жители Амурской области, у которых от паводка пострадало жилье, смогут получить компенсацию на оплату электроэнергию за июль и август. Данные будут отражены в квитанциях, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В квитанциях "Амурэнергосбыта" (филиала ПАО "ДЭК") у частных клиентов, чьи жилые помещения пострадали в результате подтопления во время паводка, будет отражена компенсация в размере 30% стоимости потребленной электроэнергии за июль и август текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реестр получателей льготы в процессе формирования. "Данный перечень формируется по результатам обследования домов специально созданными комиссиями, состоящими из представителей муниципалитетов", - добавили в пресс-службе правительства.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.

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