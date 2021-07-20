В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии действуют четыре пожара на площади свыше 23 тыс. га

ЯКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Четыре пожара действует на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии на площади свыше 23 тыс. га, ликвидировано семь. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор нацпарка Аркадий Семенов.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии действует 115 пожаров на землях лесного фонда на площади 679 559 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.

"Семь [пожаров] ликвидировано, четыре действуют. Из четырех действующих пожаров три локализованы", - сказал Семенов, уточнив, что общая площадь действующих пожаров, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, составляет 23 тыс. 350 га. Площадь локализованных пожаров составляет около 4 тыс. га.

К тушению привлечено 212 человек, задействовано три вертолета для переброски людей. Как отметил Семенов, на протяжении четырех дней из-за задымленности видимость составляет 200-300 метров, что не позволяет вылететь вертолетам для переброски. "Все работают, все на местах, проводятся встречные отжиги, обработка кромок пожаров. У нас за последнее время прироста площадей нет", - добавил Семенов.

По данным Минэкологии Якутии, идут работы по тушению 92 лесных пожаров на территории 16 районов, из них локализованы пять. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.