Площадь пожара у поселка в Карелии, откуда эвакуировали людей, выросла до 1 тыс. га

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Суоярвском районе Карелии рядом с поселком и станцией Найстенъярви продолжает расти и к утру вторника достиг 1 тыс. га. В целом за ночь общая площадь возгораний в регионе увеличилась с 5 145 га до 5 886 га, сообщили в пресс-службе Минприроды Карелии.

"На текущий момент в регионе действуют 25 лесных пожаров на площади 5 886 га. Показатели пожарной опасности, а также площади превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Крупный лесной пожар действует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1 000 га. Пожар возник на полосе отвода железной дороги", - говорится в сообщении.

Потенциальная угроза сохраняется для поселка Найстенъярви, где на выходных в результате перехода огня через минерализованную полосу сгорели три нежилых дома и две хозпостройки, а также для поселка Суоёки. Из Найстенъярви, а также одноименной станции были эвакуированы жители. Всего в республике, по информации МЧС, из-за угрозы лесных пожаров эвакуировали 600 человек.

В Суоярвском районе работают 202 человека, задействованы 15 единиц техники. Сегодня на место ЧП ожидается прибытие главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

Продолжается борьба с крупными пожарами в Сегежском, Пряжинском, Муезерском, Беломорском, Кондопожском, Калевальском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Угроз для населенных пунктов на текущий момент от них нет.

В Карелии действует режим повышенной готовности. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения. К борьбе с лесными пожарами в республике также привлекли силы Архангельской и Мурманской областей.