В Смоленской области задержали военнослужащего по подозрению в убийстве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военнослужащий войсковой части в Смоленской области подозревается в убийстве жителя города Ельни, совершенном во внеслужебное время 18 июля. Возбуждено уголовное дело, солдат задержан, сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

"В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Смоленскому гарнизону в отношении военнослужащего войсковой части 94018 рядового Алана Дартай-оол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что 18 июля во внеслужебное время на улице Дорогобужский Большак в городе Ельне у солдата возник конфликт на бытовой почве с незнакомым мужчиной. Он повалили его на спину, и дважды ударил камнем по голове, пострадавший умер при транспортировке в медучреждение. "Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы", - добавили в пресс-службе.