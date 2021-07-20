Площадь лесных пожаров в Вологодской области увеличилась на 300 га

ВОЛОГДА, 20 июля. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров, зарегистрированных в Вологодской области, увеличилась с 500 до 800 га. Угрозы населенных пунктам нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по области.

"13 природных пожаров общей площадью около 800 гектаров зарегистрированы [на утро 20 июля] в шести районах Вологодской области <...>. Благодаря слаженной работе представителей лесхозов, лесной охраны, администрации муниципалитетов, арендаторов удалось ликвидировать два пожара общей площадью более 20 га. Продолжают действовать 11 пожаров, из них уже локализовано шесть. Новых очагов лесных пожаров не возникло. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Верховажского района, где зарегистрированы три природных пожара, суммарная площадь которых составляет 580 га. Очаги пока не локализованы. В связи с этим с 19 июля и до особого распоряжения на территории района введен режим ЧС. В понедельник на помощь лесникам Верховажья отправилась аэромобильная группировка МЧС России, которая развернула полевой лагерь и уже приступила к тушению пожаров.

Всего на территории области в тушении лесных пожаров задействованы более 300 человек и более 50 единиц техники. При необходимости количество людей и техники будет увеличено.