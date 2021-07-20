В Нижегородской области возбудили дело после пропажи четырехлетнего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело после пропажи четырехлетнего мальчика в городе Ворсме, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем Павловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказано в сообщении.

По версии следствия, вечером 19 июля мальчик ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. "Мальчик страдает заболеванием, в силу которого он дезориентирован в пространстве и у него отсутствуют навыки коммуникации", - добавили в СК. Семья, в которой воспитывается ребенок, на учетах не состоит.

По данным пресс-службы, сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции и МЧС, волонтерами поисковых отрядов "Рысь", "ЛизаАлерт", "Волонтер НН" и местными жителями проводят крупномасштабные поисковые мероприятия.