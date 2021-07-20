Суд в Красноярске смягчил приговор о хранении патронов одному из лидеров общины Виссариона

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд снизил до года условно приговор в отношении одного из лидеров Церкви последнего завета (общины Виссариона) Владимира Ведерникова, находящегося в СИЗО в Новосибирске по другому делу. Судом первой инстанции он был приговорен к полутора годам условно, говорится во вторник в официальном Telegram-канале адвокатов организации.

"Суд изменил приговор в части наказания - оно снижено до одного года", - сообщили адвокаты. Испытательный срок снижен с двух до полутора лет.

Защита намерена обжаловать приговор в кассационном суде.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при Церкви последнего завета Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в так называемой Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края. Весной этого года Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск регионального Минлесхоза о досрочном расторжении с Церковью последнего завета договора безвозмездного пользования лесным участком в Табратском лесничестве. Там расположены строения, используемые общиной в качестве паломнического скита.