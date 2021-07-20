Замминистра экологии Челябинской области стал подозреваемым по уголовному делу

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра экологии Челябинской области стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий при проведении проверки в отношении промышленного предприятия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

Ранее сообщалось, что во вторник с утра в министерстве экологии Челябинской области идут следственные действия.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров. Это было сделано, чтобы у предупрежденного была возможность снизить объем выбросов во время замеров. Расследование уголовного дела продолжается.