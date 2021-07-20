В Приамурье осудили за беспорядки на стройплощадке завода девять иностранных рабочих

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Свободненский городской суд в Амурской области вынес приговор девяти иностранным рабочим, которые в июле 2020 года на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) участвовали в массовых беспорядках. Шесть из них приговорены к 1,5 года лишения свободы, трое - к одному году и семи месяцам колонии, сообщает во вторник пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Амурской области доказательства признаны Свободненским городским судом достаточными для вынесения приговоров в отношении девяти иностранных граждан. Шести участникам массовых беспорядков назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, трем - один год и семь месяцев лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. После отбытия осужденными наказания будет решаться вопрос об их депортации из России.

В отношении других активных участников беспорядков уголовные дела рассматриваются в суде.

13 июля прошлого года на территории подрядной организации ООО "Ренейссанс хэви индастриз", задействованной на строительстве АГПЗ, произошел инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинен ущерб. Пресс-служба ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщала, что инцидент с работниками подрядчика не повлиял на реализацию проекта ГПЗ, а турецкая компания "Ренейссанс хэви индастриз" своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.